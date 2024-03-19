Bayram tatilinde büro memurunun izni

Resmi Tatillerde ve aynı zamanda bayramlarda normal memurlar gibi izinli olursun.Ancak ek görev bu zamanlarda yoğun olabileceğini varsayarsak iki,üç veya dört görev gelebilir yoğunluğa ve vilayete göre değişir.

Resmi Tatillerde ve aynı zamanda bayramlarda normal memurlar gibi izinli olursun.Ancak ek görev bu zamanlarda yoğun olabileceğini varsayarsak iki,üç veya dört görev gelebilir yoğunluğa ve vilayete göre değişir.