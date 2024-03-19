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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 21:13
Bayram tatilinde büro memurunun izni

Kolay gelsin abilerim ablalarım bir şey sormak istiyorum. Büro memurları bayramda izin kullanıyor mu çalışma sistemi nasıl oluyor bilgili birisi yardımcı olabilir mi görev izin şeklimde mi oluyor yoksa büroya mı gidiyor


ruhadam67
Kapalı
19 Mart 2024 21:26
Resmi Tatillerde ve aynı zamanda bayramlarda normal memurlar gibi izinli olursun.Ancak ek görev bu zamanlarda yoğun olabileceğini varsayarsak iki,üç veya dört görev gelebilir yoğunluğa ve vilayete göre değişir.
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