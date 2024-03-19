acilde çalışan sekreterler

artık fark alamıyor mu . ve poldekiler 9 gün tatil yaparken ben çalışacağım ve fark alamayacağım öyle mi? böyle bir saçmalık nasıl olabiliyor

artık fark alamıyor mu . ve poldekiler 9 gün tatil yaparken ben çalışacağım ve fark alamayacağım öyle mi? böyle bir saçmalık nasıl olabiliyor