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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Mart 2024 21:59
Bayram Tatili

Yine 9 gün olmuş. Ulan yıllardır bayram, haftasonu, gece gündüz vs.. demeden eşek gibi çalışıyoruz aldığımız maaş tıbbi sekreterle ve zabıtayla aynı. Bir öğretmen, hemşire bizden fazla maaş alıyor.

Maaşı geçtim bari çalışma saatlerini düzeltin o da yok.

Polisin günahı ne suçu ne anlamıyorum. Bir meslek grubu bu kadar aşağılık duruma düşürülmez

Vicdan sahibi Müdürlerimiz nerede acaba merak ediyorum.

Bu meslekten öyle bir tiksinti içerisindeyimki girdiğim hergüne lanet ediyorum.

Ama yokk hakkımı helal etmiyorum. Şu mübarek günlerde dilerim Allahtan kul hakkı yiyenlere gazabı büyük olur

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