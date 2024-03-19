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Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


19 Mart 2024 22:09
Cte den MEB e geçiş

10 sene önce MEB den cte ye öğretmen olarak kurumlar arası geçiş ile geçmiştim . Şimdi tekrar MEB e geri dönme şansım var mı. Bunun bir yolu yordamı var mıdır

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