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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 23:14
Havuz tayini hakkında

Merhaba arkadaşlar ben 2010 yilinda denizlide göreve başladım 15.09.2019 tarihinde ankaraya tayin geldim şimdi ankara bati adliyesine tayin olmak istiyorum evim oraya çok yakın şimdi önceki ilanları okudum hep 31.08 baz alınmış ben 15 gün için tayin isteyemeyecek miyim birde son komisyon puani mi dikkate alınıyor yoksa komple memuriyet puani ki dikkate alınıyor


Vortex8
Aday Memur
20 Mart 2024 00:05

Hocam siz tecrübelisiniz bende size sormak istiyorum 2024 havuz sizce ne zaman açılır?

Toplam 1 mesaj

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