9. Yargı Paketi Hk.

Sn. Bakanımız son olarak maaş promosyonları ile ilgili çalışma yapılacağını belirtti. Bundan sonra özellikle haklarımız ile ilgili çalışmaların gerçekçi ve ciddi şekilde yapılması için Twitter etkinliğinin olmasını, tüm adalet bakanlığı personeli ile ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer imkan varsa cte personellerinden oluşan bir grubun Ankara'da gerekli yerlere ulaşıp birinci ağızdan bizlerle ilgili atılması gereken adımları dile getirmesi gerekmektedir. Özellikle bu seçim dönemini fırsat bilip durumumuzu iyi bir şekilde ifade etmemiz gerekmektedir. Bayram olduğu vakitte bayramlaşma faslı esnasında da birinci ağızdan sn. bakanımıza durumu anlatmak bizlerle ilgili ciddi çalışmaların gerçekleşmesi için uğraş vermeliyiz.

Sn. Bakanımız son olarak maaş promosyonları ile ilgili çalışma yapılacağını belirtti. Bundan sonra özellikle haklarımız ile ilgili çalışmaların gerçekçi ve ciddi şekilde yapılması için Twitter etkinliğinin olmasını, tüm adalet bakanlığı personeli ile ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer imkan varsa cte personellerinden oluşan bir grubun Ankara'da gerekli yerlere ulaşıp birinci ağızdan bizlerle ilgili atılması gereken adımları dile getirmesi gerekmektedir. Özellikle bu seçim dönemini fırsat bilip durumumuzu iyi bir şekilde ifade etmemiz gerekmektedir. Bayram olduğu vakitte bayramlaşma faslı esnasında da birinci ağızdan sn. bakanımıza durumu anlatmak bizlerle ilgili ciddi çalışmaların gerçekleşmesi için uğraş vermeliyiz.