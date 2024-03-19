İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Mart 2024 23:51
9. Yargı Paketi Hk.
Sn. Bakanımız son olarak maaş promosyonları ile ilgili çalışma yapılacağını belirtti. Bundan sonra özellikle haklarımız ile ilgili çalışmaların gerçekçi ve ciddi şekilde yapılması için Twitter etkinliğinin olmasını, tüm adalet bakanlığı personeli ile ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer imkan varsa cte personellerinden oluşan bir grubun Ankara'da gerekli yerlere ulaşıp birinci ağızdan bizlerle ilgili atılması gereken adımları dile getirmesi gerekmektedir. Özellikle bu seçim dönemini fırsat bilip durumumuzu iyi bir şekilde ifade etmemiz gerekmektedir. Bayram olduğu vakitte bayramlaşma faslı esnasında da birinci ağızdan sn. bakanımıza durumu anlatmak bizlerle ilgili ciddi çalışmaların gerçekleşmesi için uğraş vermeliyiz.

Çok Yazılan Konular

sizce promosyon iyileştirmesi sence doğru bir kararmı''Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşmasını güncelleyecek'' haberi hk.Komisyon içi yer değiştirmecezaevinde sağlıkçı olarak çalışmalı mi?promosyonikm yüksek lisans için saatlik izinİkm'ye ne gibi durumlarda saldırılıyor?Eş Durumu Tayinizabıt katibi silah ruhsatı nasıl alır 15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar

Sözlük

last sentinel 2 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 2 kendini kaptırmak 4 çanakkale savaşı 3 Fenerbahçe 2 moralin bozulması 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 4 etiyopya 1 kereste 1 Trabzonspor Fenerbahçe Maçındaki Olaylar-2024 1

Son Haberler

Danıştay'dan göreve iade edilenlerle ilgili önemli karar!20 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıFIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağıİzmir'de evli çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralıEski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri