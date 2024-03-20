Peki Biz İyi Miyiz?

Devlet memurları olarak sürekli bir şikayet halindeyiz. Devleti ve amirleri şikayet eder durumdayız. İş yoğunluğunu şikayet eder durumdayız. Bunların çoğu doğru da olabilir ancak hiç mi biz personelden yana kötü taraflar yok, sürekli şikayet edecek kadar mükemmel miyiz ya da iyi olmak için yeterli çabayı gösterdikten sonra mı yakınıyoruz?

Biraz da kötü personelden bahsetmeliyiz. Çalışmayan, salağa yatan personelden, akrabası gelince zeki ama hakim iş verince saftirik rolüne girenlerden bahsetmeliyiz. 8.yılına gelmesine rağmen bir personelin "Bilmiyorum, yapamıyorum" demesinden bahsetmeliyiz. Organize olup hoşlarına gitmeyen kişilere çamur atan personeller grubundan bahsetmeliyiz. Çekiştirmeler, dedikodular... Bir iş verdiğinde burun kıvırıp "sen bana iş veremezsin" diyen yeni yetmelerden bahsetmeliyiz. İşi senden öğrendikten sonra sana caka yapan yeni memurlardan bahsetmeliyiz. Tüm kaleme amirlik taslayan yaşlı ama sicilsiz personellerden bahsetmeliyiz. İş bölümü yapmayıp işleri kafasında bölerek personellere yayan amirlerden bahsetmeliyiz. Sırf parmakları ve çenesi iyi diye ödül alan, canını dişine katıp fazla fazla mesai yapıp ömrünü bitiren sessiz ve çalışkan insanlara ödül verilmemesinden bahsetmeliyiz.

11.YARGI PAKETİNİN BUNLARI DÜZELTMESİ ÜMİTSİZLİĞİYLE...