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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2024 00:54
Emekli lik

Bilen biri lütfen cevaplayabilirmi 2005 Mayıs ayında çalışmaya başladım çocuklar dan dolayida 36 ay ücretsiz izin kullandım en erken ne zaman emekli olabilirim 20 yıl çalışma sartimi var 25 yıl çalışma sartimi var şayet 25 ise bu 36 ayı yatırıp geri kalan süreyi öyle dusulebiliyormu yani yaşı beklemek kısmından bahsediyor um

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