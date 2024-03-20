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Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


20 Mart 2024 01:05
İkinci El Araç

İlk kez araç alacağım. İkinci el almayı düşünüyorum. Dikkat etmem gereken konuları madde madde yazabilecek olan var mı?

Kazıklanmak istemiyorum.

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