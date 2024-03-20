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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2024 02:01
2023/2 merkezi atama ile atananlar

Merhaba 2023/2 merkezi atama ile üniversite hastanesine sağlık memuru olarak atandım. Tayin hakkım var mı varsa devlet hastanesine tayin olabiliyor muyum bilgisi olan var mı ?

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