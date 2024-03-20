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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2024 05:09
2024/5 Merkezi Atama
hayırlı vakitler. bayram tatili 5 Nisan mesai bitiminde başlıyor. evrak teslim süreci 15 gün civarında oluyor. bayram öncesine yetişebilmemiz için bugün yarın duyuru gelmesi gerekiyor. bayram sonrasına sarkarsa baya uzar. siz neler düşünüyosunuz, önümüzdeki yerel seçimleride göz önüne alarak fikir belirtmek istedim

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