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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 08:02
POLSAN

Polsan aidat karşılığı kredi veriyor iyi guzel hoş ama neden faiz alıyor diğer bankalardan hiçbir farkı yok benim olan parayı bana faizle veriyor ne kadar saçma bi durum


yaman32
Aday Memur
20 Mart 2024 10:06

aslında kağıt üzerinde haklısın, şöyle düşünelim, bir anda tüm ortaklar birikmiş aidatını faizsiz olarak çekse ne olur. kimseye birşey olmaz, ortaklara az temettü verilir, emeklilik yardımı daha az verilir. Ortakların kullandıkları kredilerin faizleri gelir olarak öz sermayeye eklenerek tüm ortaklara pay edilir. Bu arada ben polsan çalışanı değilim. Taşrada çalışan bir marabayım.

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