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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 09:44
promosyonların güncellenmesi
Adalet bakanlığı promosyonların güncellenmesi için bank ile görüşecek. Bu çok haklı bir açıklama zira 2022 yılında yapılan anlaşmalar sonucunda alınna promosyonlar enflasyon karşısında pula döndü o günden bugüne memur maaşlarına nerdeyse yüzde yüzlük bir artış geldi mevcut banklar yanaşmasa anlaşma feshedilemez mi? Bu konuda bilgi sahibi olan var mı?

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