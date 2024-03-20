Adalet bakanlığı promosyonların güncellenmesi için bank ile görüşecek. Bu çok haklı bir açıklama zira 2022 yılında yapılan anlaşmalar sonucunda alınna promosyonlar enflasyon karşısında pula döndü o günden bugüne memur maaşlarına nerdeyse yüzde yüzlük bir artış geldi mevcut banklar yanaşmasa anlaşma feshedilemez mi? Bu konuda bilgi sahibi olan var mı?

Adalet bakanlığı promosyonların güncellenmesi için bank ile görüşecek. Bu çok haklı bir açıklama zira 2022 yılında yapılan anlaşmalar sonucunda alınna promosyonlar enflasyon karşısında pula döndü o günden bugüne memur maaşlarına nerdeyse yüzde yüzlük bir artış geldi mevcut banklar yanaşmasa anlaşma feshedilemez mi? Bu konuda bilgi sahibi olan var mı?