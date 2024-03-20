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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
20 Mart 2024 10:36
Becayiş kadrolu sözleşmeli

Kadrolu zabıt katibi sözleşmeli zabıt katibi ile becayiş yapabilir mi


Reamonn42
Aday Memur
20 Mart 2024 11:55

hayır yapamaz

Toplam 1 mesaj

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