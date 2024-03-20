Hitap derece kademe gözükmemesi hk.

Arkadaşlar merhaba, şubat ayında 1 kademe alarak 1 üst dereceye çıktım fakat hitapta bu henüz gözükmüyor bordroda gözüküyor, bunun gözükmesi lazım değil mi bilen var mı?

Arkadaşlar merhaba, şubat ayında 1 kademe alarak 1 üst dereceye çıktım fakat hitapta bu henüz gözükmüyor bordroda gözüküyor, bunun gözükmesi lazım değil mi bilen var mı?