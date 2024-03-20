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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 10:37
Hitap derece kademe gözükmemesi hk.
Arkadaşlar merhaba, şubat ayında 1 kademe alarak 1 üst dereceye çıktım fakat hitapta bu henüz gözükmüyor bordroda gözüküyor, bunun gözükmesi lazım değil mi bilen var mı?

Ragıp Gelibolu
Memur
20 Mart 2024 10:44

Bu ay bekle. Yine gözükmezse PBS üzerinden daireye yaz


Türkçü07
Şef
20 Mart 2024 12:13
Şubatta aldım devrem normalde, 2 ay oldu, hata var büyük ihtimal, daireye yazılacak o zaman, teşekkür ederim cevabın için.
Ragıp Gelibolu, 2 saat önce

Bu ay bekle. Yine gözükmezse PBS üzerinden daireye yaz

Toplam 2 mesaj

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