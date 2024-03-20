Hitap'ta güncel derece ve kademenin gözükmemesi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
İdare mahkemesi iade kararıTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıBoşanma sonrasındaki ruh hali27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm promosyon sözleşmesiPsikolog tarafından hastaneye sevkVazife malüllüğü için mahkemeye başvuranDerece kademe ilerlemesiOrijinal 12/36 sonsuza dek rafa kalktıEgm fetö idari soruşturma
Sözlük
Son Haberler
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?İliç'te maden sahasındaki toprak kaymasında 1 mühendis daha tutuklandıErdoğan: Devletimizin geliri arttıkça herkese adil şekilde dağıtacağızBakan Tekin: Eğitimde fiziki altyapı itibariyle OECD ortalamalarını yakaladıkMurat Kurum, mal varlığını açıkladı
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri