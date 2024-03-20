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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Mart 2024 10:50
Cumhurbaşkanlığı kadro dağılımlarını hala yayımlamadı!

2024 yılının Mart ayının ortasına geldik ama Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı açıktan ve nakil suretiyle atama sayılarına ilişkin Kararı hala kurumlara göndermedi. Bu ise personeli mağdur ediyor.


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
20 Mart 2024 10:53

mehmet şimşek in açıklamalarını görmedin mi memur alımını iyice kısıtlayacaklar almayacaklar alım falan yok

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