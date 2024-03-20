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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 10:55
Polisin Resmi Tatil izinleri

Merhaba arkadaşlar

Malum önümüz ramazan bayramı kamu personeline 9 gün resmi izin verilecek. Tabi bizler yine çalışacağız. Daha önce bu resmi tatillerin yıllık izine eklenmesi ücret verilmesi gibi konular konuşulmuş ama merak ediyorum resmi yollardan mahkeme dava vs. Yollarla hiç hakkını arayan oldumu? Hep bazı şeyler lafta kalmış acaba resmi kanallardan sağlam bir avukat ile ne sonuca varılabilir ?


yaman32
Aday Memur
20 Mart 2024 12:06

fazla çalışma ücreti veriyoruz diyorlar.

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