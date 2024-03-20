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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 10:55
Polisin resmi tatillerde çalışması ile ilgili dava açan var mı?

Merhaba arkadaşlar

Malum önümüz ramazan bayramı kamu personeline 9 gün resmi izin verilecek. Tabi bizler yine çalışacağız. Daha önce bu resmi tatillerin yıllık izine eklenmesi ücret verilmesi gibi konular konuşulmuş ama merak ediyorum resmi yollardan mahkeme dava vs. Yollarla hiç hakkını arayan oldumu? Hep bazı şeyler lafta kalmış acaba resmi kanallardan sağlam bir avukat ile ne sonuca varılabilir ?


yaman32
Aday Memur
20 Mart 2024 12:06

fazla çalışma ücreti veriyoruz diyorlar.


mehmetyilmz
Memur
20 Mart 2024 15:50

Neye istinaden açılacak bununla ilgili kanun yönetmelik falan var mı


Vedelii
Şef
20 Mart 2024 16:30
Ben istemiyorum mesai ücreti falan. 9 gün tatilin fazla çalışmanın minimum 15bin tl ücreti olması lazım.
yaman32, 5 saat önce

fazla çalışma ücreti veriyoruz diyorlar.

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