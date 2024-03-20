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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 10:59
MAAŞ ADALETSİZLİĞİ

NASIL OLURDA İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR DEVLET MEMURUNDAN DAHA FAZLA MAAŞ ALABİLİRLER?

SEN O KADAR OKU, KPSS YE GİR DERECE YAP AMA İŞÇİ GELSİN HİÇBİR VASFI OLMADIĞI HALDE SENDEN YÜKSEK MAAŞ ALSIN!

YETKİLİLER ARTIK SESİMİZİ DUYSUN!

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