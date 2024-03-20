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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 11:43
Üniversiteden üniversiteye geçiş

Merhaba . Üniversiteye Sözleşmeli elektrik teknisyeni olarak atandım. 1 yılım henüz dolmadı. Kendi ilimde bulunan üniversiteye geçmek istiyorum . Aynı ünvân ile geçiş yapabilirmiyim ? Geçmek istediğim üniversite beni istediği zaman çalıştığım yer muvakafat verirse geçebilirmiyim ? Yada geçmek istediğim yerde ki rektör talepte bulunsa çalıştığım yer direk oraya görevlendirebilir mi? Nasıl yol izlemek gerekir ?

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