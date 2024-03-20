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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mart 2024 11:45
Sözleşmeli teknik personel(mimar/mühendis) uzmanlık ve müfettişlik kadrosuna başvurabilir mi?

Merhaba

Epey araştırdım. 657 sayılı kanun, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar vs gibi mevzuatı ama göremediğim için burada sormak istiyorum.

Sözleşmeli olarak atanmış bir kişi 2 senelik geçerli sınav puanıyla daha sonra başka kurumlarda açılan sözleşmeli uzman/müfettişlik yardımcılığı gibi kadrolara başvurup atanabilir mi?

Sözleşmeli olarak atanan birisi istifasına müteakip 1 sene boyunca sözleşmeli bir kadroya başvuramıyor bunu biliyorum. Ancak üst ünvanlı sözleşmeli kadroya da geçiş yapabildiğini duymuştum. Emin değilim. Uzmanlık ve müfettişlik üst ünvan olarak geçiyor mu?

Bilen birisi aydınlatırsa memnun olurum. Mümkünse mevzuattaki yerini de belirtirse daha memnun olurum.

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