İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Mart 2024 12:18
2024 ÇAYKUR GİYİM YARDIMI

Arkadaşlar Çaykur giyim yardımı hakkında bilgisi olan var mı ?&nbsp;

Çok Yazılan Konular

giyim yardımında haksızlık var mıydı?TCDD özelleştiriliyor mu?"Sağlık bakanlığı hariç hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman alamayacak"DSİ 2024 Giyim YardımıTCDD yeni yılda giyim yardımıDHMİ Çalışanları Buraya2023/1 TMO muhasebeci geçici görevKontrol Teşkilatlarını da kontrol etmek için bir kontrol heyeti kurulmalıDHMİ unvan değişikiliğiTKİ(kömür işletmeleri) memur kadrosu lisans için

Sözlük

pes etmemek 2 hayatın başlangıcı 1 Bugün olanlar 5 nusret mayın gemisi 1 havar 2 odin 1 hurufu mukatta 1 moralin bozulması 1 maden 1 kokopit 1

Son Haberler

İzmir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı'Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik' operasyonunda 15 şüpheli yakalandıIsparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıYüksek yargıda seçim maratonu başlıyorSMO, PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristi yakaladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri