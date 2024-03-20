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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


20 Mart 2024 12:25
Sözleşmeli 4/b li memur aynı puanla kpss a grubundaki müfettişlik/uzmanlık kadrosuna başvurup atanab

Merhaba

2 yıl geçerli kpss p3 puanıyla atanmış sözleşmeli (mühendis/mimar) aynı paunla müfettişlik/uzman yardımcılığına başvurabilir mi?

Üst ünvanlı sözleşmeli kadroya aynı puanla başvuru yapılabildiğini duymuştu. Ama mevzuat karıştırmama rağmen göremediğim için burada bilen varsa öğrenmek istiyorum.

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