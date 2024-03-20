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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 12:41
Tayin hakkında bir soru

Merhaba, askerde olduğum için iki ay gecikmeli olarak 15 Kasım 2023'te zorunlu hizmet bölgesinde olmayan (1/1) bir okulda öğretmen olarak göreve başladım. 8 Mayısta atanmıştım. Askerde olduğum süre ne olarak geçecek. Yani en erken ne zaman tayin isteyebilirim? 4 yıl diye biliyorum fakat sadece eylül ayında yapılıyor tayinler yanılmıyorsam? Bu durumda askerde olduğum süre sayılmazsa beşinci yıla mı kalacağım..

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