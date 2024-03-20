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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Mart 2024 13:21
Belediye Başkan Yardımcılığına Naklen (Kurumlararası) Geçiş Hak.

İyi çalışmalar arkadaşlar. X Kamu kurumunda 5/3 maaş derece kademede 5. kadro derecesinde Teknikerim.

Yükseköğretim mezunuyum ve 8 yılı doldurudum. Başkan yardımcısı olabilmem için prosedüre uymayan birşey var mıdır ? Yok ise eğer kurumlararası nakille mi istifa ile mi gidebilirim.

Veyahut özel kalem müdürlüğü için belli başlı şartlar nelerdir ?

Tşk ederim.

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