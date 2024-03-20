Belediye Başkan Yardımcılığına Naklen (Kurumlararası) Geçiş Hak.

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
2024 Naklen Atama KontenjanlarıMehmet Şimşek'in açıklamaları naklen atamaları etkilemesiAkdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel Arşiv araştırması sonuçlananlarYÖK Yükselme sınavıİbb Metro a.ş Vatman AlımıİBB Promosyon Güncellemeİnönü Üniversitesi Son Sözleşmeli Personel AlımıKonyaaltı belediyesi sds Sınavsız Unvan Değişikliği
Sözlük
Son Haberler
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyiAntalya'da evde çıkan yangında 2 aylık bebek yaşamını yitirdiAnkara'da eşini öldüren kişi 5. kattan atlayarak ağır yaralandıBayram tatilinin uzamasıyla tatil sezonu erken açılacakTeröristlere ait 20 mağara ve barınma alanı imha edildi
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri