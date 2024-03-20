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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2024 13:30
Tayin sonrası tayin

Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası ocak tayini ile Kahramanmaraş **** İlçe Devlet Hastanesine atandım tekrar tayin istemem için ne kadar süre geçmesi lazım 2024 hazirana tayin hakkım olur mu


Hmsrhc
Aday Memur
20 Mart 2024 14:40

atandığınız ilde 2 yıl çalışmış olmanız gerekir

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