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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Mart 2024 13:34
askeri okuldan mezun olmadan ayrilan ogrenci zorunlu askerlik suresi

askeri okuldan mezun olmadan ayrıldım toplam geçirdiğim süre 266 gün zorunlu askerlik hizmetimden kaç gün düşüyor intibak 1e 1 mi sayılıyolar bilgi sahibi olan varsa cevaplarsa sevinirim

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