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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 13:43
Meslekten çıkarma önerisi ve sözlü savunma

Arkadaşlar merhaba yaklaşık bir buçuk yıl önce taksicilik yapıyor denilerek numarası verilen bu şahsı aradım beni arkadaşlarımın yanına bıraktı dönüşte ise tekrar eve bırakması husuunda aradım yanında kuzeni olduğunu problem olup olmucakmi sordu bende sorun yok dedim alkolluyum ve uyuya kalmışım gözümü açtığımda çevirme noktasında idim ve şahıslardan 2 yada 3 içimlik uyuşturucu cikti arkadaşlar işlem yaptı bende kan idrar vermek istediğini soledim şahıslar ifadelerinde müşteri olduğumu onlarla alakaları olmadığımi beyan ettiler savcılık bana dava açmadı bilgi veren yaptı..bu konuyla alakalı son savunma tebliği geldi müfettiş hakkımda meslekten çıkarma onerisi vermiş..önümüzdeki ay sözlü savunma yapicam disiplin il kuruluna tek suçum cuzdanimda yanımda deildi ..gerçekten talihsiz alakam olmayan bı olay..öneriniz tecrübeniz den faydalanabilir miyim

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