3 Tekerlekli Motosiklet

Arkadaşlar Merhaba...Ben bir motorsiklet sahibi olmayı kafaya koydum... Özellikle birkaç haftadır araştırıyorum ancak yeterli sağlıklı bilgiye ulaşamadım...

Pandemi öncesi de yine heveslenmiştim o zaman Konya'da bir firmanın engelliler için 3 tekerlekli motorsiklet yaptığını öğrenmiş bağlantıya geçmiştim ancak o zaman biraz pahalı geldiğinden vazgeçmiştim... Sanırım o firma artık motor yapmayı bırakmış çünkü sitelerinde sosyal medya hesaplarında 3 tekerlekli motorsiklet artık görünmüyor...Gelelim sadede bu kez kararlıyım bir motorsiklet sahibi olmaya....

3 Tekerlekli Fabrikasyon benzinli motorsiklet ya yok ya da ben bulamıyorum... Elektrikliler var ancak yaşadığım ilçe küçük ve herhangi bir arıza durumunda merkeze 110 km gibi bir mesafe var. Ayrıca okuduğum kadarıyla belli aralıklarla akü değişimi yapılacağından yakıt tüketimi hemen hemen benzinli motorsiklet ile aynıyı buluyormuş...İki ilan buldum alım-satım sayfalarında iki tekerliden üç tekerliye çevrilmiş motorunu satan onlar da neredeyse piyasa değerinin 2 katını istiyor...

Örneğin motorun 2 tekerli hali 45 bin lira ise, dönüştürülmüş hali 65 bin lira olur mu bilemedim... Kullanan yaptıran tecrübeli arkadaşlar bu konuda beni biraz olsun aydınlatırsa sonsuz mutlu olurum...Şayet elektrikli makul ise hangisi iyi? Ya da benzinli motorsikleti 3 tekerliye çevirmek maliyetli mi ikinci ele bakılabilir mi?Teşekkürler...