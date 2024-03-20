Memurun Unvanıyla Uyumlu Olmayan Bir Görevde Çalıştırılması

Bir kamu kurumunda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak idari binada büroda çalışmaktayken müdürüm tarafından istemememe rağmen kurumumuzun misafirhanesinin resepsiyon bölümüne verildim burada misafirhane giriş çıkışı, rezervasyonlar için sürekli telefon görüşmesi yani kısacası resepsiyonistlik yapıyorum asıl görevimle alakası bile olmayan bir iş yapmaya zorlanıyorum daha önce böyle bir durum yaşayıp tecrübe eden var mı bu konuda ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

Bir kamu kurumunda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak idari binada büroda çalışmaktayken müdürüm tarafından istemememe rağmen kurumumuzun misafirhanesinin resepsiyon bölümüne verildim burada misafirhane giriş çıkışı, rezervasyonlar için sürekli telefon görüşmesi yani kısacası resepsiyonistlik yapıyorum asıl görevimle alakası bile olmayan bir iş yapmaya zorlanıyorum daha önce böyle bir durum yaşayıp tecrübe eden var mı bu konuda ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.