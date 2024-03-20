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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Mart 2024 14:35
Memurun Unvanıyla Uyumlu Olmayan Bir Görevde Çalıştırılması
Bir kamu kurumunda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak idari binada büroda çalışmaktayken müdürüm tarafından istemememe rağmen kurumumuzun misafirhanesinin resepsiyon bölümüne verildim burada misafirhane giriş çıkışı, rezervasyonlar için sürekli telefon görüşmesi yani kısacası resepsiyonistlik yapıyorum asıl görevimle alakası bile olmayan bir iş yapmaya zorlanıyorum daha önce böyle bir durum yaşayıp tecrübe eden var mı bu konuda ne yapmam gerektiği hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

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