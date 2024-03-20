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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mart 2024 14:48
Sizce PTT (ihs) olarak calismak mi yoksa adliyede mubasie veya katiplik mi

Suan da pttde ihsli olarak calismaktayiz sozlesmeli , kpss girip adliye tercih edilir mi mubasirlik ve katiplik meslegin zorluklari nelerdir deger mi yoksa pttde surunmelimiyim


dairy engineer
Aday Memur
20 Mart 2024 15:44

ptt de kal.

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