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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mart 2024 14:51
Düz memurum. Kendi bölümüm alım yaparsa atanabilir miyim?

Ben Kamu Yönetimi mezunuyum. Kadrolu memurum. 1 yıl önce tercihlerde 4001den düz memur olarak atanmıştım. Tekrar KPSSye girip bu sefer kendi Kamu Yönetimi bölümümden alım yapılırsa atanabilir miyim?

GİH sınıfından GİH sınıfına atanamıyorsun diye biliyorum ama 4001 düz memurluktan kendi mezun olduğum Kamu Yönetimi kadrosu olsa da mı atanamam?


Farukcuk
Aday Memur
20 Mart 2024 16:01

atanırsın sıkıntı yok

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