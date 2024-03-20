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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 15:33
Gsb destek personelinden adalet e geçiş

Arkadaşlar gsb de sözleşmeli destek personeliyim. Adalet bakanlığında katipliğe geçiş yapabiliyor muyum?


personagratal
Aday Memur
20 Mart 2024 16:08

DMK md.74'e göre yapılabilir ama bakanı falan tanıman gerekebilir.


rdo1907
20 Mart 2024 16:27

Demek istediğim alımlara başvursam kazandığımda atamam gerçekleşir mi?

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