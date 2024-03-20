Mesleğimin başında beni meslekten soğuttular.

konuş komiserinle değiştirsin anlat durumu o yapmazsa bir üstüne gidersin o yapmazsa bir üstüne. Ama tabi silsileyi bozacağın için güzel bir dille halletmeye çalış.

konuş komiserinle değiştirsin anlat durumu o yapmazsa bir üstüne gidersin o yapmazsa bir üstüne. Ama tabi silsileyi bozacağın için güzel bir dille halletmeye çalış.