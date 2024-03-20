İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 15:53
Mesleğimin başında beni meslekten soğuttular.

Abilerim kardeşlerim merhaba. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun ayağınıza taş degdritmesin.Bir konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Mesleğe başlayalı 3 ay oldu İstanbul'da calisyorm devriye ekipler de ilk 2 ay çok güzel gidiyordu şeflerim diğer abiler komiserim olsun hepsi baba adamlardi Allah onlardan razı olsun ama bundan 2 -3 hafta önce beni aynı ilcenin başka bir mahallesine verdiler orda çalıştığım şef beni yemim ederim beni resmen meslekten yaşamaktan soguttu hayyattan soğudum. Oraya gittiğim de ordaki abiler şefler bile dediki ne günah işledi de bunun yanına düştün kendi devreleri bile kaçıyor bu adam dan ne zaman gitsem tartışmanın dovusmenin eşiğine geliyorum artık öyle bir seviye ye geldim ki meslek umrumda deil bunu arabadan indirip ağzını yüzünü kirmak geliyor içimden yemin ederim kendimi zor tutuyorum. Bu zatın yanından nasıl çıkabilirim birimimi nasıl değiştirebilirim yemin ederim bu zatı gormeye tenezzül bile edemiyorum o kadar ki beni bu hale geitirdi ortada hicbirsey yokjen laf atmalar ezmeye çalışmalar artış artış konusmlara kendince saçma sapan ceza vermler artık dayanılmaz seviye ye getirdi beni.Koruma şube , terör, Trafik , hatta çevik kuvvet bile olur nasıl gecebilirim birimimi nasıl değiştirilirebilirim ne yapmam gerekiyor bilgi verebilirmisiniz .Allah razı olsun ayağınıza taş değdirtmesin &#128591;


Cfs08700
Aday Memur
20 Mart 2024 16:02
konuş komiserinle değiştirsin anlat durumu o yapmazsa bir üstüne gidersin o yapmazsa bir üstüne. Ama tabi silsileyi bozacağın için güzel bir dille halletmeye çalış.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrıBoşanma sonrasındaki ruh hali27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm promosyon sözleşmesiPsikolog tarafından hastaneye sevkVazife malüllüğü için mahkemeye başvuranDerece kademe ilerlemesiOrijinal 12/36 sonsuza dek rafa kalktıEgm fetö idari soruşturma

Sözlük

1900 ler 1 sophie'nin seçimi 1 hurufu mukatta 1 kırmızı lahana 2 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 3 arkeoloji 1 kendini kaptırmak 4 atlantis 2 tercihlerle sınanmak 1 tezat 1

Son Haberler

Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?İliç'te maden sahasındaki toprak kaymasında 1 mühendis daha tutuklandıErdoğan: Devletimizin geliri arttıkça herkese adil şekilde dağıtacağızBakan Tekin: Eğitimde fiziki altyapı itibariyle OECD ortalamalarını yakaladıkMurat Kurum, mal varlığını açıkladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri