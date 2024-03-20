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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 16:19
istifa
mrblar sağlık bakanlığına atandım. çkys düşünce istifamı vericem. istifam onaylanana kadar çalışmak zorunda mıyım

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