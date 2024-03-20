Herkese hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere adalet bakanı promosyonu güncellemek için çalışma başlatacaklarını söylemişti hatta bugün bankaya yazı yazılmış. Sizce ne kadar bir güncelleme olur ne kadar promosyon alırız ? lütfen saçma sapan yorum yapacak olanlar yorum yapmasın.

Herkese hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere adalet bakanı promosyonu güncellemek için çalışma başlatacaklarını söylemişti hatta bugün bankaya yazı yazılmış. Sizce ne kadar bir güncelleme olur ne kadar promosyon alırız ? lütfen saçma sapan yorum yapacak olanlar yorum yapmasın.