İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2024 17:25
psikolog ne kadar kazanır ?

son zamlarla birlikte sağlık bakanlığına atanmış bir psikolog ne kadar maaş alır ? yardımcı olabilir misiniz ?


Oktaycakmak08
Aday Memur
20 Mart 2024 17:29
sağlıkta 3 kalemde yatar 38200 net maaş 1948 temel ek ödeme + döner sermaye. döner sermaye değişir 1500 olan da var 5 bin olan da

mamiovic
20 Mart 2024 17:42

çok teşekkürlerr

Oktaycakmak08, 1 saat önce
sağlıkta 3 kalemde yatar 38200 net maaş 1948 temel ek ödeme + döner sermaye. döner sermaye değişir 1500 olan da var 5 bin olan da
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Antalya şehir hastanesi tayin için tavsiye edermisiz?ekip portal sorunuArşiv araştırmasıÜni hastanesinden istifa, bakanlığa dönüş.Eş durumu tayini Hakkında (Acil)Yanlis kanun maddesiyle prim ödenmesiKendi Personellerine Eş Mazereti Tayinininde Sahip Çıkılmıyor.Biyologlarin saglik personeli sayilmamasiKPSS 2024/5 zimmete düşmeÇkys

Sözlük

havar 2 hikayeleştirmek 1 tonus 1 Bugün olanlar 2 sahranın gözü 1 hurufu mukatta 1 tercihlerle sınanmak 1 atlantis 2 odin 1 negatif ayrımcılık 2

Son Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladıBelediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldüTrabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklamaBakan Uraloğlu: YHT hattını önümüzdeki yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruzBakan Yerlikaya: 600 bin mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri