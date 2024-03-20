psikolog ne kadar kazanır ?

sağlıkta 3 kalemde yatar 38200 net maaş 1948 temel ek ödeme + döner sermaye. döner sermaye değişir 1500 olan da var 5 bin olan da

sağlıkta 3 kalemde yatar 38200 net maaş 1948 temel ek ödeme + döner sermaye. döner sermaye değişir 1500 olan da var 5 bin olan da