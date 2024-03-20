İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 17:59
ihraç
hocalarım bişey danışacağım. ihraç istemiyle idareden ceza alıp tekrar göreve dönenler var mı? durumu ancak öyle arkdaşlar aydınlatır

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihKurtuluş Yolu Arıyorum..Yerel seçim tecrübe paylaşımYusuf Tekin istifa etmeli mi?Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınöğrenciler yardımcı kaynak istediMemur eytTarafsızlıkAra tatil olacak mı

Sözlük

hurufu mukatta 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2 odin 1 moralin bozulması 1 the room 2019 2 erginlik törenleri 1 hayatın başlangıcı 1 maden 1 etiyopya 1 rejenerasyon 1

Son Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladıBelediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldüTrabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklamaBakan Uraloğlu: YHT hattını önümüzdeki yılın sonunda bitirmeyi hedefliyoruzBakan Yerlikaya: 600 bin mesai arkadaşımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri