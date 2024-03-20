İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 18:44
Polis sandığı ihya işlemini geriye dönük iptal etti

Ben 2022 yılında 17 yıllık polis sandığı üyesi iken meslekten ihraç edildim.Polis sandığı biriken aidat ve temettüyü vererek üyeliğimi sonlandırdı.Polis sandığı ile yaptığım yazışmalarda bana mesleğe geri döndüğümde geri yatırılan miktar ve ayrı kalınan ayların aidat toplamınin yasal faizi ile yatırılması ile İHYA işlemi yapılarak hiçbir hak kaybı yaşamadan üyeliğim kaldığı yerden devam edeceğini söylediler.Bende ihya işlemini Ekim 2023 de yaptım.Üyeligim hicbirsey olmamış gibi devam etti.Mart 2024 tarihine kadar aidatim kesilmeye devam etti.Bugün polis sandığı üyeliğim iptal edildi.Nedeni ise şuymuş: Aralık 2023 tarihinde toplanan yönetim kurulu ihya işlemlerini İPTAL etmiş.Ve bu işlemi GERİYE DÖNÜK olarak yani 2023 yılındaki tüm işlemlere uygulamış.Yani Aralık 2023 yılında alınan kararı GERİYE DÖNÜK 2023 yılındaki tüm işlemlere uygulamış.Varsa bilgi , düşünce, yardım paylaşmak isteyen olursa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBoşanma sonrasındaki ruh haliEgm promosyon sözleşmesiPsikolog tarafından hastaneye sevkVazife malüllüğü için mahkemeye başvuranOrijinal 12/36 sonsuza dek rafa kalktıDerece kademe ilerlemesiEgm fetö idari soruşturma

Sözlük

rejenerasyon 1 the room 2019 2 negatif ayrımcılık 2 sahranın gözü 1 letarji 1 kırmızı lahana 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 5 hurufu mukatta 1 kendini kaptırmak 4 Baltalı hano 1

Son Haberler

Bakan Güler: Yılbaşından bu yana 608 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu2008 sonrası memur olanlar için ek gösterge önemli midir?Diyarbakır'da nevruz hazırlığı: 7 bin 500 polis görev alacakFED faiz kararını açıkladı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri