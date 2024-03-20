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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 18:44
polis sandigi yonetim kurulu karariyla ihya islemini geriye donuk iptal etmesi

Ben 2022 yılında 17 yıllık polis sandığı üyesi iken meslekten ihraç edildim.Polis sandığı biriken aidat ve temettüyü vererek üyeliğimi sonlandırdı.Polis sandığı ile yaptığım yazışmalarda bana mesleğe geri döndüğümde geri yatırılan miktar ve ayrı kalınan ayların aidat toplamınin yasal faizi ile yatırılması ile İHYA işlemi yapılarak hiçbir hak kaybı yaşamadan üyeliğim kaldığı yerden devam edeceğini söylediler.Bende ihya işlemini Ekim 2023 de yaptım.Üyeligim hicbirsey olmamış gibi devam etti.Mart 2024 tarihine kadar aidatim kesilmeye devam etti.Bugün polis sandığı üyeliğim iptal edildi.Nedeni ise şuymuş: Aralık 2023 tarihinde toplanan yönetim kurulu ihya işlemlerini İPTAL etmiş.Ve bu işlemi GERİYE DÖNÜK olarak yani 2023 yılındaki tüm işlemlere uygulamış.Yani Aralık 2023 yılında alınan kararı GERİYE DÖNÜK 2023 yılındaki tüm işlemlere uygulamış.Varsa bilgi , düşünce, yardım paylaşmak isteyen olursa sevinirim.

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