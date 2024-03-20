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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 19:09
haziran seminerleri hangi tarihte olur
Sene sonu seminerleri hangi tarihler arasında yapılır. Kurban Bayramı da var arada. Bilgisi olan yazabilir mi?

uca
Daire Başkanı
20 Mart 2024 19:17

a..bb


Mehker
Daire Başkanı
20 Mart 2024 19:42

Muhtemelen çevrimiçi olur. Kurban Bayramından sonraki hafta veya bayram bitiminden sonra aradaki günlerde olabilir.

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