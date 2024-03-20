İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 19:56
Adaletli olun. Gün gelir adalete siz de muhtaç olursunuz.

Büroda 8/5 masabaşı çalışan polisler bayramda 9 gün tatil yaparken, vardiyalı polis gece- gündüz göreve devam edecek. Bu tatillere ya telafi izni verin. Yada ücretini verin. Polisin hakkını yiyen ahirette ateş yesin.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTeftiş kurulu başkanlığından ifadeye çağrı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBoşanma sonrasındaki ruh haliEgm promosyon sözleşmesiPsikolog tarafından hastaneye sevkVazife malüllüğü için mahkemeye başvuranOrijinal 12/36 sonsuza dek rafa kalktıDerece kademe ilerlemesiEgm fetö idari soruşturma

Sözlük

erginlik törenleri 1 sera 1 kırmızı lahana 1 hurufu mukatta 1 hayatın başlangıcı 1 soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2 tercihlerle sınanmak 2 1900 ler 1 the room 2019 2 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 5

Son Haberler

Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknikEvde çıkan yangında 2 aylık bebek yaşamını yitirdiBakan Güler: Irak yönetimi PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ettiBakan Kacır: İHA denince akla İhlas Haber Ajansı geliyorduÇanakkale Zaferi'nin 109. yılında Seddülbahir Kalesi'ne ödül

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri