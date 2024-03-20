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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 20:03
Polis-İnfaz koruma, hangisini tercih etmeliyim?

hangi kurum iyidir çalışma şartları ve maaş olarak hangisini önerirsiniz


ColmanınBandanası
Aday Memur
20 Mart 2024 20:05
boşver polisliği

Hidayet2534
Aday Memur
20 Mart 2024 20:13
ikisi de değil

babayani11
20 Mart 2024 21:52
al birini vur ötekine

AlperTungacı
Memur
20 Mart 2024 22:20
para karşılığı günün yarısını hapiste geçirmek istersen infaz korumayı seç
Toplam 4 mesaj

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