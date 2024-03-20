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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 20:24
Bakan Tekin "öğretmen maaş çalışması"

Bugün tüm sitelere aynı anda bir haber düştü , Yusuf Tekin , e okul,MEBBİS için bir çalışma olduğunu, aynı zamanda öğretmen maaşları içinde toplumda yanlış bir algı olduğunu bunun için çalışma yapıldığını söylemiş, bir bilgisi olan varmı ? Benim tahminim yeni başlayan bir öğretmen 35 bin lira alıyor, kamuda en düşük maaş nerdeyse, sanırım ek ders ile maaşı birleştirip ödeme yapacaklar, bu konuda bilgisi ya da fikri olan varmıdır

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