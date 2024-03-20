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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2024 20:50
İdare mahkemesinden karar ne kadar sürede çıkar

Herkese Hayırlı Ramazanlar. Bir idari davam var davada her şey tamam. Hakimin kararı vermesini bekliyorum. 1 ay oldu ortalama kaç ay sürede karar veriyorlar? Bilen yazarsa sevinirim teşekkürler

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