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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Mart 2024 21:06
GKGY çalışırken 4 ay kala genel tekrar videoları mı izlemeli, konu anlatım videoları mı?

İlk senem ve maalesef doğru düzgün çalışamadım bu zamana kadar. Tarih ve Coğrafya için genel tekrar videoları izlemek yeterli olur mu, yoksa konu anlatım videolarını izlemem gerekir mi, bir sormak istedim. Malum zaman kısıtlı, konu çok.

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