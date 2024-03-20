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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2024 21:18
İdareden 2. Savunma istenmesi (hizmet gereği)

İlk kararda 10 gün içinde idareden savunma istediler, sonrasında 15 gün içinde bir daha istediler. Bu normal mi

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