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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Mart 2024 21:24
tarim bakanligi hakkinda bilgisi olanlar yardim.

Lise kpss ile Sözleşmeli Destek personeli olarak tarım bakanlığına atandım , yakında 2 yıllık üniversitem bitecek . Önlisans programını bitirmemin maaşım vb. şeylere faydası olur mu ? Tesekkürler.

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