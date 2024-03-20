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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Mart 2024 21:31
Yolluk hala yatmadi

Merhaba arkadaslar bir konuda yardiminiza ihtiyacim var. Van?dan sehir disina mazerete bagli yer degistirme ile tayin istedim. Yollugum felan hesaplandi ama yeni okulumda goreve basladim ve yollugum hala yatmadi. Yariyil tatilinden beridir bekliyorum. Sizce ne yapmaliyim nereye basvurmaliyim? Van milli egitimi aradigimda surekli oyaliyorlar;

1- odenek bekliyoruz

2- odenek geldi eksik hesaplamisiz

3- tekrar odenek istedik

4- muhasebeye verdik yatirmamislar

5- son olarak da yarin veya ertesi gun yatar dediler bugun icindi ve yine yatmadi.

Sizce nereye basvuru yapmaliyim? Neredeyse iki ay gecti ve hala yollugumu alamiyorum.

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